Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour son mercato !

Publié le 27 août 2020 à 19h45 par A.M.

Bien décidé à dégraisser l'effectif du PSG, Leonardo a fait de la vente de Julian Draxler une priorité. Et cela tombe bien, le Hertha Berlin affiche sa volonté de le recruter.

Maintenant que la Ligue des Champions est terminée, Leonardo va pouvoir se concentrer plus sereinement sur le mercato. Le mois de septembre s'annonce donc très chaud pour le PSG qui souhaite se renforcer dans différents secteurs de jeu avec un budget moins important que lors des années précédentes. Par conséquent, il va falloir vendre. Et dans cette optique, le joueur dont le départ est le plus souhaité est Julian Draxler. Peu utilisé cette saison, l'international allemand touche un salaire conséquent et son contrat prend fin dans un an. Le PSG a donc tout intérêt à le vendre au plus vite afin d'alléger sa masse salariale, mais également récupérer une indemnité de transfert alors qu'il pourrait partir libre dans un an.

Le Hertha confirme des discussions pour Draxler