Mercato - PSG : Leonardo reçoit un terrible message pour la succession de Pochettino !

Publié le 28 mars 2022 à 14h15 par A.D.

Alors que Mauricio Pochettino vivrait ses derniers mois au PSG, Leonardo penserait à le remplacer par Roberto Mancini. Mais comme l'a reconnu le technicien italien, il souhaite continuer son aventure avec la Squadra Azzurra.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG pense à se débarrasser de Mauricio Pochettino depuis plusieurs mois. Et alors que Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc du PSG, le technicien argentin serait de plus en plus proche d'un départ depuis l'élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Outre Zinedine Zidane, le PSG songerait à placer Roberto Mancini en lieu et place de Mauricio Pochettino. Toutefois, le sélectionneur de l'Italie a d'autres plans pour son avenir.

«J'ai envie de rester parce que je suis encore jeune»