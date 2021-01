Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme appel du pied pour l’été prochain !

Publié le 29 janvier 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Attiré par le PSG sous la forme d’un prêt l’été dernier, Alessandro Florenzi semble plus que jamais épanoui dans la capitale. Il y aimerait visiblement y rester encore un bon moment…

À en croire les dernières tendances, le PSG compte très sérieusement lever l’option d’achat dont il dispose auprès de l’AS Rome pour Alessandro Florenzi, qui apporte satisfaction depuis son arrivée en prêt l’été dernier. Et dans un entretien accordé au site officiel du PSG, le latéral droit italien a d’ailleurs laissé entendre à demi-mot qu’il se projetait à l’avenir dans la capitale.

« Je veux me sentir encore plus cher moi à Paris »