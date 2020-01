Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo proche de boucler un dossier brûlant ?

Publié le 24 janvier 2020 à 13h15 par A.M.

Bien qu'il n'ait toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG, Adil Aouchiche semble proche d'un accord avec son club formateur.

En cette dernière semaine de mercato, le feuilleton Cavani est au cœur de toutes les spéculations, mais cela n'empêche pas Leonardo de gérer d'autres dossiers chauds. Et cela concerne notamment deux jeunes du centre de formation qui n'ont toujours pas signé leur premier contrat professionnel avec le PSG. Et alors que l'avenir de Tanguy Kouassi, courtisé par le RB Leipzig, est encore incertain malgré les appels du pied de Kylian Mbappé et Thomas Tuchel, pour Adil Aouchiche, tout semble plus clair.

Officialisation imminente pour Aouchiche ?