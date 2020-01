Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo proche de boucler un départ colossal ?

Publié le 25 janvier 2020 à 21h45 par B.C. mis à jour le 25 janvier 2020 à 21h46

Alors qu’Edinson Cavani souhaite quitter le PSG en ce mois de janvier pour s’engager en faveur de l’Atlético de Madrid, des proches du dossier estiment qu’il fort probable que l’attaquant plie bagage avant la fin du mercato d’hiver.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani a perdu sa place sur le front de l’attaque suite à l’arrivée de Mauro Icardi, et le Matador ne veut plus perdre de temps. A 32 ans, l’Uruguayen a décidé de quitter le PSG pour rejoindre l’Atlético de Madrid cet hiver, dans l’optique notamment de disputer la prochaine Copa America avec sa sélection. Cependant, Leonardo n’aurait pas l’intention de brader Edinson Cavani et réclamerait entre 20 et 30M€ pour son joueur.

Cavani aurait de fortes chances de rejoindre l’Atlético !