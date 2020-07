Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à relancer une star du Real Madrid ?

Publié le 18 juillet 2020 à 6h45 par Th.B.

Leonardo et Jorge Mendes, agent de James Rodriguez, ont récemment échangé à propos du milieu offensif du Real Madrid dont le départ serait escompté du côté de la Casa Blanca cet été. Le PSG aurait un vrai coup à jouer.

En quête de renforts dans plusieurs secteurs du jeu cet été, Leonardo pourrait recruter un milieu de terrain offensif. En plus de Sergej Milinkovic-Savic qui est la priorité du directeur sportif du PSG au poste de milieu défensif, une autre recrue à vocation plus offensive serait susceptible de débarquer à Paris. Et pour ce faire, Leonardo pourrait compter sur Jorge Mendes afin de mener à bien un transfert d’envergure, à savoir celui de James Rodriguez.

Mendes a proposé les services de James Rodriguez au PSG !

Le10sport.com vous a révélé en exclusivité vendredi que Leonardo et Jorge Mendes se sont entretenus récemment au sujet de James Rodriguez. L’agent du Colombien s’est rapproché du directeur sportif ces derniers temps. Les bonnes relations entre le Real Madrid et le PSG sont un atout de taille pour Paris dans cette opération. Car en effet, bien que Jorge Mendes ait proposé les services du milieu du Real Madrid à Leonardo, l’Atletico de Madrid est aussi sur les rangs. Reste à savoir si le PSG passera à l’action pour James Rodriguez désormais.