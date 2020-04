Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à relancer un proche de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 12 avril 2020 à 11h45 par La rédaction

Éblouissant à la Juventus, Joao Cancelo s’est perdu à Manchester City. Une opportunité à saisir pour le PSG qui cherche un nouveau latéral droit ?

Et si c’était lui, le nouveau visage du côté droit de la défense parisienne ? Actuellement à Manchester City, où il est devenu un remplaçant oublié après avoir été considéré comme l’un des meilleurs latéral droit du monde à la Juventus, Joao Cancelo pourrait chercher à quitter l’Angleterre lors du prochain mercato estival. Et si un retour à Valence est évoqué, une nouvelle piste bien plus intéressante pourrait se profiler pour le défenseur portugais…

Leonardo pourrait le relancer

Ainsi, le PSG pourrait tenter de faire signer ce proche ce Cristiano Ronaldo lors du prochain mercato. Car en effet, le PSG est à la recherche d’un nouveau latéral droit pour la saison prochaine, le club de la capitale va perdre Thomas Meunier, en fin de contrat en juin prochain, et annoncé avec insistance du côté de Dortmund depuis maintenant plusieurs semaines. Le joueur de Manchester City pourrait être tenté pour une nouvelle aventure dans un nouveau championnat, lui qui a donc déjà connu la Premier League, la Liga avec Valence et la Série A. Pourtant, le PSG va devoir composer avec la concurrence de Valencia, qui pourrait tenter de faire revenir l’international portugais dans un environnement qu’il connaît très bien, et surtout dans le club qui l’a révélé…