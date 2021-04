Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prend un énorme risque pour son recrutement !

Publié le 18 avril 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Contre toute attente, le PSG hésiterait finalement à lever son option d’achat auprès de l’AS Rome pour Alessandro Florenzi. Pourtant, il sera bien compliqué de trouver une aussi bonne affaire à ce poste cet été…

L’information a été lâchée par la Gazzetta dello Sport vendredi : Leonardo hésiterait à lâcher les 9M€ de l’option d’achat d’Alessandro Florenzi pour l’été prochain alors que la décision semblait actée ces dernières semaines, et le directeur sportif du PSG pourrait donc finalement se rabattre sur un autre profil au poste de latéral droit. Un choix surprenant puisque, même s’il n’a pas toujours été transcendant dans ses performances, Florenzi a plutôt apporté satisfaction cette au PSG. Mais il existe un autre facteur permettant d’estimer que cette stratégie opérée par Leonardo est très risquée...

Y a-t-il vraiment que Florenzi à ce prix-là ?

En effet, le marché des latéraux droit de niveau international paraît très limité, et le PSG ne disposera pas de moyens financiers très conséquents lors du prochain mercato estival. En ce sens, le deal conclu l’été dernier avec l’AS Rome sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 9M€ pour Alessandro Florenzi paraissait idéal, et on voit mal quel autre latéral droit de calibre international Leonardo sera en mesure d’attirer à ce tarif-là cet été. D’autant que le PSG prend un gros risque, puisque l’Inter Milan aurait déjà commencé les démarches pour tenter de rafler la mise avec Florenzi…