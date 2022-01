Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut faire une croix sur ce départ !

Publié le 31 janvier 2022 à 14h10 par Th.B.

Annoncé dans le viseur du Bayer Leverkusen ainsi que de Francfort, Eric Junior Dina-Ebimbe ne devrait finalement pas quitter le PSG en raison des demandes financières trop importantes du club de la capitale.

Comme révélé par le10sport.com le 24 décembre dernier, Leonardo et la direction sportive du PSG sont parvenus à se mettre d’accord avec Eric Junior Dina-Ebimbe ainsi que ses représentants pour que le titi parisien prolonge son contrat au sein du club de la capitale jusqu’en juin 2023. Dans la foulée, Ebimbe aurait dû prendre le chemin d’un pensionnaire de Bundesliga et particulièrement le Bayer Leverkusen où évolue déjà un ancien titi en la personne de Moussa Diaby. Néanmoins, en raison des demandes du PSG jugées trop élevées par le Bayer au niveau du montant de l’option d’achat incluse dans le prêt, le club allemand s’est retiré des négociations. Et le PSG devrait essuyer un nouvel échec avec Francfort cette fois-ci.

Le PSG n’aurait pas retenu l’offre de Francfort, Dina-Ebimbe restera à Paris !