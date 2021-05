Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche pas l’affaire pour un protégé de Raiola !

Publié le 8 mai 2021 à 5h45 par Th.B.

Ayant pourtant prolongé le contrat de Keylor Navas, Leonardo aimerait toujours attiré Gianluigi Donnarumma au PSG.

Ces derniers temps, Leonardo semblerait chercher activement un gardien dans l’optique de succéder à Keylor Navas qui soufflera sa 35ème bougie en décembre prochain. Néanmoins, l’ancien portier du Real Madrid apporterait satisfaction à tous les étages de l’institution parisienne, poussant le directeur sportif du PSG à lui offrir une prolongation de contrat d’un an. Et bien que Keylor Navas soit lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Leonardo songerait toujours à recruter un nouveau gardien. Le dirigeant parisien ne lâcherait pas un client de Mino Raiola.

Donnarumma et Leonardo, une histoire sans fin