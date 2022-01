Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan de Leonardo est dévoilé pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 janvier 2022 à 21h10 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement d'un départ à l'issue de la saison. Cependant, le PSG aurait toujours l'espoir de voir sa star prolonger avant que son engagement n'expire.

L’été dernier, le PSG a eu l’opportunité de récupérer une importante indemnité de transfert pour Kylian Mbappé, convoité par le prestigieux Real Madrid. Cependant, le club de la capitale a décidé de conserver son joueur et se retrouve désormais exposé au risque de le voir quitter librement la formation parisienne à l’issue de la saison puisqu’il est en fin de contrat en juin prochain. Le Real Madrid serait toujours à l’affût, Florentino Pérez ayant fait de Kylian Mbappé sa grande priorité du prochain mercato estival. Cependant, Leonardo n’aurait toujours pas dit son dernier mot dans le dossier.

Le PSG garde toujours l'espoir de prolonger Kylian Mbappé