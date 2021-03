Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo jouerait sa carte à fond avec Alaba !

Publié le 1 mars 2021 à 7h45 par Th.B.

David Alaba, qui a déjà annoncé qu’il quittera le Bayern Munich à la fin de la saison, figure dans le viseur du PSG et de Chelsea entre autres. Néanmoins, ce dossier tournerait en faveur du Real Madrid.

Comme le10sport.com vous l’a révélé le 9 février dernier, Leonardo est à bloc dans le dossier David Alaba et maintient le contact régulier avec ses proches. Le directeur sportif du PSG ne veut pas passer à côté de cette belle opportunité, l’Autrichien étant en fin de contrat en juin prochain au Bayern Munich qu’il quittera en fin de saison, moment où il sera âgé de 29 ans. Polyvalent, Alaba pourrait être l’un des gros coups du PSG cet été. Néanmoins, David Alaba aurait donné sa parole au Real Madrid d’après Ok Diario bien que Chelsea notamment soit dans la course pour s’attacher ses services.

Le PSG discute, mais Alaba pourrait bien finir au Real Madrid !