Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo idéalement placé pour le transfert de Lucas Paqueta ?

Publié le 13 janvier 2020 à 10h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant l’une des pistes chaudes du moment à l’étude au PSG, Lucas Paqueta pourrait être vendu par le Milan AC en cas d’offre à hauteur de 30M€.

Le PSG pourrait bien faire son petit marché en Italie cet hiver ! En plus des pistes menant à Emre Can (Juventus) et Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Leonardo se pencherait depuis plusieurs semaines sur le recrutement de Lucas Paqueta. À l’origine de sa venue au Milan AC en janvier 2017, le directeur brésilien du PSG en ferait de son compatriote une piste prioritaire de ce mercato hivernal. Et les feux semblent au vert dans ce dossier…

Paqueta disponible pour 30M€ ?