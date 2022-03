Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix est fixé pour ce flop de Leonardo !

Publié le 5 mars 2022 à 22h10 par La rédaction

Arrivé librement au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Georginio Wijnaldum déçoit cette saison, à tel point qu'un départ pourrait être acté cet été. Et le prix serait connu pour le Néerlandais.

En enregistrant l’arrivée libre de Georginio Wijnaldum en provenance de Liverpool a l’été 2021, le Paris Saint-Germain pensait enfin avoir trouvé le partenaire idéal pour Marco Verratti. Apparu à 28 reprises cette saison pour un total de 3 buts et 2 passes décisives, l'international néerlandais peine à s’imposer dans l’entrejeu parisien, et est souvent pointé du doigt pour son manque d’impact lors des matchs. Alors que Leonardo souhaiterait attirer Paul Pogba ou encore Sergej Milinković-Savić lors du prochain mercato, Wijnaldum pourrait ne plus avoir sa place à Paris.

Le PSG veut 25M€ pour Wijnaldum