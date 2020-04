Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 9 avril 2020 à 6h15 par Th.B.

Pour combler le vide que laissera Thiago Silva à son départ cet été, Leonardo songe à opter pour le profil de Gabriel. Le jeune défenseur du LOSC a confié se sentir bien chez les Dogues. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 15 février dernier, Gabriel est une piste prise en considération par Leonardo. Le directeur sportif du PSG travaille depuis de longues semaines sur la succession de Thiago Silva à présent. Le Brésilien ne dispose d’un contrat avec le club de la capitale n’allant que jusqu’en juin prochain. Pour remplacer le capitaine du PSG, Leonardo pense au défenseur du LOSC ou encore à Kalidou Koulibaly. En ce qui concerne Gabriel, qui est annoncé proche d’Everton et de Chelsea notamment, le PSG pourrait passer à côté de cette belle affaire. Le principal intéressé a évoqué son avenir et a assuré être heureux à Lille.

« Mais je suis content à Lille, je suis très bien, très content au club »