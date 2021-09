Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour cette piste de longue date !

Publié le 7 septembre 2021 à 23h15 par A.C.

Giuseppe Marotta s’est exprimé au sujet de l’avenir de Marcelo Brozovic, en fin de contrat avec l’Inter et annoncé dans le viseur de Leonardo au PSG.

Arrivé à l’Inter en 2015, Marcelo Brozovic se retrouve à un tournant important de sa carrière. Son contrat se termine en effet en juin prochain et à l’heure actuelle, il ne semble toujours pas proche de prolonger. Une situation qui n’a pas tardé à attirer l’attention des plus grands clubs d’Europe, dont le Paris Saint-Germain. Il ne faut en effet pas oublier que Leonardo avait déjà été proche de l’attirer au PSG en 2020 et désormais, une occasion en or se présente à lui pour rattraper son échec.

« De ce côté-là, nous n’avons aucun gros problème »