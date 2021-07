Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour un autre énorme coup !

Publié le 15 juillet 2021 à 20h45 par H.G.

Alors que le PSG s’est déjà renforcé avec de jolis noms, Leonardo n’aurait pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin et ciblerait de longue date.

Le mercato estival du PSG a commencé sur les chapeaux de roues avec déjà quatre arrivées, à savoir celles de Georgino Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma tout récemment. Mais le club de la capitale n’aurait pas l’intention de s’arrêter dès maintenant puisqu’il est maintenant annoncé avec insistance sur les traces de Paul Pogba afin de renforcer son entrejeu. Et ce n’est pas le seul secteur qui pourrait faire l’objet d’un renforcement puisque le PSG souhaiterait également renforcer le flanc gauche de sa défense avec Théo Hernandez.

Leonardo a déjà transmis des offres à Théo Hernandez !