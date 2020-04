Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est bien passé à l'action dans ce dossier brûlant !

Publié le 21 avril 2020 à 16h45 par A.M.

Comme révélé par Le 10 Sport, Leonardo s'est bien rapproché du clan Thiago Silva en vue d'une prolongation de contrat. Le bail du Brésilien arrive en effet à échéance à l'issue de la saison, et alors qu'un départ semblait être l'option la plus crédible, tout a changé dans ce dossier.

Cet été, la gestion des joueurs en fin de contrat sera l'une des priorités de Leonardo. En effet, ils sont nombreux dans ce cas et le départ semble se préciser pour Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting. L'issue semblait être la même pour Thiago Silva. Malgré son statut de capitaine, ses 35 ans et son très imposant salaire ne jouaient pas en sa faveur. Mais comme Le 10 sport vous le révélait en exclusivité ces derniers jours, Leonardo a renoué le contact avec le défenseur brésilien en lui proposant une prolongation de contrat d'une saison. Il faut dire que la crise du Covid-19 pousse la plupart des clubs à revoir leur stratégie, et le PSG n'échappe pas à la règle.

Le PSG a bien renoué le contact avec Thiago Silva

Et la tendance se confirme sérieusement. En effet, après Esporte Interativo , qui évoquait des négociations entre les deux parties pour une prolongation de contrat, c'est au tour de Julien Maynard de confirmer les informations du 10 Sport . Le journaliste de TF1 assure effectivement que « la direction du PSG a entamé des discussions avec Thiago Silva et ses conseillers au sujet d’une éventuelle prolongation . » C'est donc bien la preuve que la stratégie de Leonardo a changé dans ce dossier puisque initialement, le départ de Thiago Silva semblait acté à l'issue de son contrat. Le PSG semblait même en quête de son successeur. Mais la crise sanitaire est passée par là, et la tendance s'est inversée. O Monstro a désormais de grandes chances d'effectuer une neuvième saison sous les couleurs parisiennes.