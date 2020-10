Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit prendre une décision dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 2 octobre 2020 à 23h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain et Leonardo pourraient bien se laisser tenter par un international brésilien, en cette fin de mercato.

Les priorités de Leonardo sont connues. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaiterait au mieux avoir un renfort par ligne. Soit un défenseur central pour succéder à Thiago Silva, un milieu et un attaquant, pour pallier les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting. En Italie, plusieurs sources ont évoqué ces derniers mois un intérêt du PSG pour Douglas Costa. Le compatriote de Neymar a un talent indéniable, mais ses pépins physiques récurrents auraient agacé la Juventus et Andrea Pirlo ne compterait plus sur lui.

La Juve relance le PSG, le Barça et United pour Douglas Costa