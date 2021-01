Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avait tout prévu pour Tuchel !

Publié le 19 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Un peu moins d'un mois après le licenciement de Thomas Tuchel, Leonardo est sorti du silence, assurant que tout était prévu et que le PSG n'a pas agi sur un coup de tête.

Après une première partie de saison délicate, Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions en fin d'année. Un choix qui a surpris puisque le contrat de l'Allemand prenait fin en juin prochain et a donc été remplacé par Mauricio Pochettino. La décision du PSG a donc semblé précipitée seulement quelques mois après que le club a atteint la finale de la Ligue des Champions. Mais Leonardo a justifié ce choix, assurant que ce n'était pas un coup de tête et que la décision du PSG était réfléchie et envisagée depuis plusieurs semaines.

Leonardo justifie le départ de Tuchel