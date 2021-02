Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un gros coup à jouer avec Lukaku !

Publié le 11 février 2021 à 1h45 par A.D.

Pour renforcer son attaque, Mauricio Pochettino verrait d'un bon oeil une arrivée de Romelu Lukaku lors du prochain mercato estival. Alors que l'Inter pourrait être vendu très prochainement, un sacrifice du buteur belge serait à prévoir pour rééquilibrer les comptes des Nerazzurri.

Arrivé cet hiver sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino voudrait déjà apporter sa patte sur le recrutement. Lors du dernier mercato hivernal, le coach argentin souhaitait à tout prix recruter Dele Alli. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Mauricio Pochettino a fait savoir à Leonardo et à la direction du PSG que le milieu offensif de Tottenham était une priorité pour lui. Alors qu'il n'a pas pu avoir gain de cause sur ce dossier, le nouvel entraineur du PSG aurait d'autres demandes. Selon les informations de Calciomercato.com , divulguées il y a quelques jours, Mauricio Pochettino en pincerait également pour Romelu Lukaku. Et il pourrait avoir une grosse fenêtre de tir l'été prochain pour récupérer l'international belge.

Romelu Lukaku sur le marché l'été prochain ?