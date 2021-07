Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait bouclé un nouveau départ !

Publié le 26 juillet 2021 à 13h10 par H.G.

Alors que le PSG doit dégraisser son effectif, le club de la capitale aurait bouclé le départ de l’un de ses gardiens de but.

Après avoir enregistré les arrivées de quatre joueurs, à savoir Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG serait maintenant passé dans une phase de dégraissage dans son effectif. Celle-ci est cruciale afin d’alléger la masse salariale et engranger des liquidités afin que le club de la capitale poursuive son recrutement par la suite. En ce sens, plusieurs joueurs seraient poussés vers la sortie par le PSG, et notamment le jeune gardien Garissone Innocent tant le secteur des portiers est très bien fourni.

Direction Vannes pour Garissonne Innocent !