Mercato - PSG : Leonardo a une énorme ouverture pour Alex Telles !

Publié le 19 juin 2020 à 20h45 par B.C.

Dans le viseur du PSG pour remplacer Layvin Kurzawa, Alex Telles ne sera pas retenu par le FC Porto cet été, les Dragão étant dans l'obligation de vendre.

Le départ de Layvin Kurzawa étant désormais acté, Leonardo peut se concentrer sur ses recherches pour trouver le successeur du Français. Le directeur sportif du PSG doit en effet dénicher un nouveau latéral gauche pour cet été, et l'une de ses priorités se nomme Alex Telles. Comme vous l'a révélé le 10 Sport, le PSG s'est bien positionné pour le défenseur du FC Porto, mais aucun accord n'a été trouvé contrairement aux révélations de la presse portugaise ces dernières semaines. Chelsea et Manchester City sont également sur les rangs, et le transfert d'Alex Telles ne ferait que très peu de doutes.

Alex Telles vendu par Porto cet été