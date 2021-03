Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a reçu un coup de pression pour ce coup en or…

Publié le 22 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Au coude à coude avec le FC Barcelone pour Georginio Wijnaldum, le PSG devrait passer la seconde s’il ne souhaitait louper le coche pour le milieu de terrain de Liverpool.

Non épargné par la crise financière engendrée par le Covid-19, le PSG serait susceptible de recruter une nouvelle fois malin sur le marché des transferts à l’instar de l’été dernier. Mais cette fois-ci, Leonardo prévoirait de définitivement s’attacher les services de joueurs à coût nul grâce aux expirations de leurs contrats respectifs. C’est notamment le cas de Memphis Depay et de Georginio Wijnaldum entre autres. Cependant, pour le milieu de terrain de Liverpool, le directeur sportif du PSG devrait rapidement passer à l’action s’il ne voudrait pas nourrir des regrets.

Le Barça ne fait pas de la figuration pour Wijnaldum