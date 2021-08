Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a programmé son offre de dernière minute pour Camavinga !

Publié le 28 août 2021 à 22h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Eduardo Camavinga aurait alerté le PSG. Alors que le milieu de terrain français voudrait signer à Paris cet été, Leonardo aurait prévu de formuler une offre de près de 30M€ d'ici la fin du mercato estival.

Malgré la signature de Georginio Wijnaldum pour 0€, le PSG voudrait toujours renforcer son milieu de terrain cet été. En plus de Paul Pogba, Eduardo Camavinga figurerait également sur les tablettes de Leonardo. En fin de contrat le 30 juin, au même titre que La Pioche , la pépite de 18 ans pourrait être vendu cet été par Rennes, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit. Pour obtenir gain de cause pour Eduardo Camavinga avant la fin du marché, le PSG aurait déjà programmé son offensive.

Le PSG va offrir 30M€ pour Eduardo Camavinga