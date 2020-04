Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a livré une énorme bataille pour un crack de... 15 ans !

Publié le 16 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Toujours à l'affût des bonnes affaires, Leonardo a tenté le coup pour s'offrir Nikola Iliev (15 ans) grand espoir du football bulgare. Mais au terme d'une énorme bataille, c'est finalement l'Inter Milan qui a décroché la signature de la pépite.

Le football européen a livré une énorme bataille pour arracher Nikola Iliev (15 ans). Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football bulgare, le jeun milieu offensif évoluait avec le U19 du Botev Plovdiv jusqu'à ce que l'Inter Milan ne finisse par obtenir sa signature. Mais pour cela il a fallu livré une énorme bataille face aux plus grosses cylindrés européennes dont le PSG comme le révèle son agent Kaloyan Ivanov.

Leonardo a perdu la bataille pour Iliev