Mercato - PSG : Leonardo a fait une énorme économie de 100M€ !

Publié le 3 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG s’apprête à officialiser l’arrivée gratuite de Gianluigi Donnarumma, un ancien dirigeant du Milan AC estime que Leonardo a réalisé une opération en or avec le gardien italien.

Après Georginio Wijnaldum, le PSG va dans les prochains jours officialiser deux autre recrues à 0€ : Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Ce dernier, courtisé par Leonardo depuis plusieurs années, d’autant que le directeur sportif brésilien l’avait côtoyé au Milan AC, débarque donc dans la peau de concurrent de Keylor Navas au PSG. Et selon l’ancien dirigeant milanais Massimiliano Mirabelli, Leonardo a réalisé un coup en or en attirant gratuitement Donnarumma au Parc des Princes.

« Ils ont pris un joueur qui vaut plus de 100M€ »