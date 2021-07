Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a des raisons d'y croire pour cette sensation de l'Euro !

Publié le 2 juillet 2021 à 7h15 par A.D.

Le PSG et la Juventus seraient en concurrence pour le recrutement de Manuel Locatelli. Et alors que La Vieille Dame très serait bien avancée sur ce dossier, Leonardo aurait encore le temps de refaire son retard. Si Manuel Locatelli aurait déjà choisi de rejoindre la Juve, ce dossier ne devrait pas être réglé avant la fin de l'Euro pour l'Italie.

Très en vue à l'Euro, Manuel Locatelli aurait tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes, et notamment de la Juventus et du PSG. Alors qu'ils auraient multiplié les rendez-vous avec la direction de Sassuolo, les Bianconeri seraient en très bonne posture pour rafler la mise. Toutefois, Leonardo, le directeur sportif du PSG, ne serait pas totalement largué sur ce dossier pour le moment. En effet, la Juve serait dans l'incapacité de boucler l'affaire Locatelli avant la fin de l'Euro pour l'Italie. Ce qui laisserait du temps au club parisien de rattraper son retard.

«Tout sera défini à la fin du championnat d'Europe pour l'Italie»