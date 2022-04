Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà acté deux renforts pour cet été !

Publié le 11 avril 2022 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 11 avril 2022 à 11h38

Alors que le mercato estival 2022 s’annonce particulièrement mouvementé pour le PSG, Leonardo aurait déjà acté deux dossiers dans le sens des arrivées : la levée de l’option d’achat fixée pour Nuno Mendes, ainsi que le retour de Pablo Sarabia qui sera réintégré à l’effectif parisien après son prêt.

Entre les éléments majeurs arrivant en fin de contrat tels que Kylian Mbappé et Angel Di Maria, l’avenir très incertain de Mauricio Pochettino ainsi que celui de Leonardo, le PSG peut d’ores et déjà s’attendre à un été 2022 très mouvementé ! Le club de la capitale va devoir gérer plusieurs dossiers sensibles pour la suite du projet QSI, tout en conservant un effectif cohérent pour tenter de redresser la barre en Ligue des Champions la saison prochaine. Et pour se faire, la direction du PSG a déjà fait plusieurs choix forts en vue du mercato qui arrive…

Nuno Mendes va rester, Sarabia revient

Dans ses colonnes du jour, L’Equipe a fait plusieurs annonces de taille en expliquant dans un premier temps que Nuno Mendes (19 ans), prêté depuis l’été dernier au PSG, sera définitivement recruté lors du prochain mercato estival puisque Leonardo a déjà décidé de lever son option d’achat, fixée à hauteur de 40M€. Par ailleurs, selon le quotidien sportif, Pablo Sarabia (29 ans) va revenir au PSG la saison prochaine au terme de son prêt du côté du Sporting Lisbonne, le club lusitanien ayant décidé de ne pas conserver l’ailier espagnol. Avec le départ libre d’Angel Di Maria qui se profile, Sarabia va donc avoir une nouvelle chance de prouver sa valeur sous le maillot du PSG, où son contrat court jusqu’en juin 2024. Le club de la capitale a donc acté ses deux premiers renforts de l’été, mais ça va également bouger dans le sens des départs…

Paris souhaite lâcher du monde

Toujours selon les révélations de L’Equipe, le PSG aurait déjà en tête sa liste d’indésirables et de ceux qui ne seront pas retenus en cas d’offre jugée satisfaisante lors du prochain mercato estival : Leandro Paredes, Julian Draxler, Thilo Kehrer, Abdou Diallo ainsi qu’Ander Herrera sont concernés, d’autant que l’ensemble de ces éléments sont en réalité des remplaçants de luxe au PSG, avec des salaires confortables. Reste à savoir si Leonardo leur trouvera un point de chute…