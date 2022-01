Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a dégainé pour cette piste à 0€, mais…

Publié le 11 janvier 2022 à 0h15 par Th.B.

Le PSG aurait dégainé une offre auprès du clan Franck Kessié dans le cadre d’une arrivée libre de tout contrat l’été prochain. Cependant, le milieu de terrain du Milan AC serait plus proche de Tottenham à ce jour…

Directeur sportif du PSG, Leonardo garderait un oeil avisé sur le marché des agents libres en marge du prochain mercato estival. C’est pourquoi le Paris Saint-Germain étudierait les options Ousmane Dembélé, Paul Pogba, Antonio Rüdiger ou encore Franck Kessié. À ce jour, les postions entre le Milan AC et le clan Kessié seraient toujours particulièrement éloignées pour ce qui est d’une éventuelle prolongation de contrat selon Rudy Galetti. Une occasion en or pour le PSG ? Pas vraiment, et Antonio Conte ne serait pas étranger à cela.

Tottenham est en pole pour Kessié malgré l’offre du PSG !