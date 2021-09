Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a connu un échec colossal cet été !

Publié le 4 septembre 2021 à 23h45 par H.G.

Si le PSG a su recruter de fort belle manière cet été, il est impossible de dire que Leonardo a pleinement rempli sa mission au cours de cette fenêtre des transferts qui vient de s’achever.

Au début de l’été, Nasser Al-Khelaïfi avait promis que son PSG se monterait actif sur le marché des transferts au cours de cette fenêtre estivale des transferts, et le moins que l’on puisse dire est que le club président du club parisien n’a pas menti. En effet, pas moins de six joueurs ont été recrutés par l’écurie de la capitale française, à savoir successivement Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Leo Messi et Nuno Mendes. Ce faisant, le PSG a renforcé son effectif dans des secteurs clés, comme les postes de milieux de terrain et sur les deux côtés de la défense, en profitant en plus de très belles opportunités pour renforcer son attaque, sa défense et le poste de gardien de but pour les prochaines heures. Au final, il ne manque peut-être plus qu’un top milieu comme Paul Pogba à ce PSG. Bref, ce recrutement opéré par les pensionnaires du Parc des Princes est excellent.

Le PSG a été incapable de vendre cet été

Alors oui, dans le sens des arrivées, le PSG a peut-être réalisé l’un des meilleurs recrutements de l’histoire. Cependant, dans le sens des départs, on ne peut pas dire que le bilan soit reluisant. Et pour cause, seul Mitchel Bakker a été vendu au Bayer Leverkusen cet été. Autrement, Pablo Sarabia (Sporting), Alphonse Areola (West Ham) et Arnaud Kalimuendo (RC Lens) ne sont partis que dans le cadre de prêts. Longtemps poussé vers la sortie, Layvin Kurzawa a choisi de repousser les approches de Galatasaray et de l’OL en attendant une offensive de Premier League jamais venue, quitte à rester au PSG avec un temps de jeu qui risque d’être famélique. Faute de porte de sortie satisfaisant à la fois ses exigences et celles de son club, Sergio Rico a lui-aussi pris la décision de rester. Il en va de même pour Rafinha qui, comme indiqué par Fabrizio Romano ce samedi, sera un joueur parisien au moins jusqu’en janvier. Et si certaines rumeurs ont avancé un intérêt de la part du Fenerbahçe, le journaliste italien a bien expliqué que les deux parties impliquées nient tout contact.



Bref, autant dire que l’opération dégraissage n’a pas eu lieu comme escompté au PSG, et cela est bien la preuve que Leonardo n’a pas rempli sa mission à 100%, lui qui a toujours reconnu ne pas être un excellent vendeur. Ainsi, pour résumer de manière simple, si le recrutement de Paris a presque été parfait, on ne peut pas en dire autant de son mercato si on en fait le bilan de manière globale.