Mercato - PSG : Leonardo a bouclé l’un de ses grands objectifs cet hiver…

Publié le 3 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Désireux de se séparer de Thomas Tuchel depuis un bon moment, Leonardo a obtenu gain de cause avec le limogeage du technicien allemand du PSG.

Ce n’était pas vraiment un secret, Leonardo et Thomas Tuchel avaient du mal à cohabiter en interne au sein du PSG, et les critiques publiques de l’entraîneur allemand sur le travail effectué lors du dernier mercato estival semblait même avoir acté le divorce entre les deux hommes. D’ailleurs, c’est Leonardo qui a obtenu de cause, et comme il le souhaitait depuis un moment, le directeur sportif du PSG a fait partir de Thomas Tuchel cet hiver. Zsolt Löw, adjoint de Tuchel au PSG, s’est confié sur la brutalité de leur départ dans les colonnes de Nemzeti Sport.

« Une décision incompréhensible »