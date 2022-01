Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien une ouverture pour Lewandowski !

Publié le 27 janvier 2022 à 23h05 par La rédaction

Oliver Kahn, le président du conseil d’administration du Bayern, a pris la parole au sujet de Lewandowski. Décryptage.

A l’occasion d’une conférence de presse tenue en milieu de semaine, Oliver Kahn, le président du conseil d’administration du Bayern, a répondu aux questions concernant l’avenir de Robert Lewandowski, qui n’aura plus qu’un an de contrat avec Munich l’été prochain : « C'est un phénomène. Non seulement pour les buts qu'il marque constamment, mais aussi pour son niveau de jeu depuis des années. Bien sûr, nous allons essayer de garder Robert (Lewandowski) avec nous. Nous ferons tout pour que Robert reste avec nous le plus longtemps possible (...) Les négociations de contrat avec Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Thomas Müller et Serge Gnabry ? Il va sans dire que nous échangeons des idées avec tous ces joueurs pour comprendre ce qu'ils veulent. Cela fait partie des priorités de notre agenda dans un avenir proche ».

Le Bayern maintient son cap