Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien la main sur le dossier Icardi

Publié le 16 avril 2020 à 0h45 par La rédaction

Un élément confirme que le PSG est bien maître du dossier Mauro Icardi, prêté avec option d’achat à l’Inter. Explication.

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio a fait le point sur le dossier Icardi sur Sky Sport . Di Marzio a notamment indiqué que la levée de l’option d’achat par le PSG serait bien au programme : « L'Inter attend l'achat du PSG, et les signaux venant de l'entourage et du club français sont ceux d'un achat qui n'a pourtant pas officiellement démarré, mais dans cette période difficile, l'intention serait là. Le PSG pourrait alors demander une remise, et je ne pense pas que l'Inter y resterait insensible. On a également parlé d'une clause permettant à Icardi de dire non au PSG, "à la Salah", mais ce n'est pas clair à l'Inter. Il semble qu'au contraire il ait déjà signé avec le PSG en cas de rachat en fin de saison ».

Icardi n’a pas son mot à dire