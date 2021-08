Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a acté le départ d'une nouvelle pépite !

Publié le 8 août 2021 à 19h10 par D.M.

En manque de temps de jeu au sein du club parisien, Timothée Pembélé devrait être prêté avec option d'achat par le PSG aux Girondins de Bordeaux.

Au sein d’une équipe composée majoritairement de stars mondiales, difficile pour les jeunes issus du centre de formation de se faire une place dans le groupe de Mauricio Pochettino. Le PSG est ainsi confronté, à chaque mercato, aux départs de plusieurs jeunes joueurs. L’année dernière, Leonardo a enregistré les départs de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche. Cet été, Abdoulaye Kamara, Daniel Labila et Kenny Nagera ont dû s’exiler pour retrouver du temps de jeu. Et un nouveau titi parisien serait sur le point de quitter le PSG.

Pembélé va être prêté à Bordeaux