Mercato - PSG : L'énorme révélation du clan Hakimi sur son transfert

Publié le 11 octobre 2022 à 11h00

Dan Marciano

En juillet 2021, le PSG réussissait un grand coup en s'attachant les services d'Achraf Hakimi, considéré après son passage au Borussia Dortmund et à l'Inter comme l'un des meilleurs arrières droits de la planète. Sa femme, qui a débuté sa carrière de mannequin à Paris, est revenu sur son transfert et sur l'intégration du joueur marocain dans la capitale.

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi a décidé de rejoindre le PSG après un passage d'un an à l'Inter. En juillet 2021, l'international marocain s'engageait jusqu'en 2026 avec le club parisien et a été aidé dans son intégration par Kylian Mbappé. « La vérité est que je me sens très à l'aise, comme chez moi. Les gens m'ont très bien accueilli, le club, les supporters... Avant même que je vienne je sentais déjà l'affection, le club a misé sur moi et a fait de gros efforts. Le coach aussi, on a eu pas mal de conversations et il m'a fait confiance. Les joueurs m'ont aussi très bien reçu et me disent de toujours être calme et de profiter. C'est pourquoi je me sens aussi bien avec eux et je donne le meilleur de moi-même » avait déclaré Hakimi lors de son arrivée.

Le rôle important de sa femme dévoilé

Devenu proche de la star parisienne, Hakimi a également pu compter sur le soutien de sa femme. Ancien mannequin à Paris, Hiba Abouk connaît bien la capitale et a permis à Achraf Hakimi de s'intégrer rapidement en France. Dans un entretien accordé à Vogue Arabia, la jeune femme est revenue sur son transfert au PSG et a lâché une confidence sur son arrivée dans la capitale.

« Nous savions qu'un jour nous reviendrions »