Mercato : L'énorme révélation de Bodmer sur son transfert au PSG !

Publié le 23 juin 2020 à 20h27 par A.D. mis à jour le 23 juin 2020 à 20h28

Après trois saisons à l'OL, Mathieu Bodmer s'est engagé en faveur du PSG. Alors qu'il vient de prendre sa retraite, le natif d'Evreux a révélé qu'il aurait nourri d'énormes regrets s'il n'avait jamais joué dans le club de la capitale.