Mercato - PSG : L'énorme plan de Sergio Ramos pour son avenir

Publié le 2 novembre 2022 à 19h15

Thibault Morlain

La saison dernière, pour sa première année au PSG, Sergio Ramos a eu énormément de mal. En effet, l'Espagnol n'a pas été épargné par les pépins. Cette année, son physique le laisse tranquille et l'ancien du Real Madrid excelle avec le PSG. D'ailleurs, si cela continue comme ça, Ramos n'entend pas arrêter de sitôt.

A l'instar de Lionel Messi, Presnel Kimpembe ou encore Marquinhos, il est aussi question de prolongation pour Sergio Ramos. Arrivé du Real Madrid en 2021, l'Espagnol a signé pour deux ans et se retrouve donc en fin de contrat. Mais l'histoire pourrait ne pas s'arrêter pour Ramos au PSG. Comme révélé par le10sport.com, la porte est ouverte à Paris pour le nouveau contrat de l'ancien du Real Madrid.

Une prolongation pour Ramos ?

En conférence de presse ce mardi, Sergio Ramos s'est d'ailleurs prononcé sur cette possible prolongation au PSG. « Pour la prolongation ? Je pense seulement à jouer à mon meilleur niveau. On verra. Je suis heureux que le PSG ait fait un effort pour me signer deux saisons », a reconnu le joueur de Christophe Galtier.

Objectif 40 ans