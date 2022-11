Mercato - PSG : L’énorme message de Galtier sur son arrivée au PSG

Thibault Morlain

Mauricio Pochettino remercié, le PSG était à la recherche d’un nouvel entraîneur. Plusieurs noms ont alors circulé, mais Luis Campos, le nouveau conseiller sportif, a fait le choix de faire venir Christophe Galtier qui était alors à l’OGC Nice. Le voilà désormais sur le banc du PSG, où il peut compter sur le soutien des supporters. Galtier a d’ailleurs tenu à les remercier.

Cet été, le PSG a pris un nouveau virage. Mauricio Pochettino a quitté ses fonctions d’entraîneur et le club de la capitale s’est alors mis à la recherche de son successeur. Zinedine Zidane, Thiago Motta, plusieurs pistes ont été explorées, mais finalement, le dernier mot est revenu à Luis Campos. Et le Portugais a tranché en faveur de Christophe Galtier, avec qui il avait déjà travaillé au LOSC et la connexion était très bonne.

« Merci de m’avoir accueilli comme vous m’avez accueilli »

Sur le banc de l’OGC Nice la saison dernière, Christophe Galtier a donc rejoint le PSG. Et alors que son passé de Marseillais a souvent été évoqué, les supporters parisiens ont immédiatement derrière lui. De quoi toucher Galtier qui a souhaité remercier les fans. « La première des choses que je vais dire : merci à vous. Merci de m’avoir accueilli comme vous m’avez accueilli, je le dis avec beaucoup de sincérité. Moi je n’ai jamais douté de l’accueil que j’allais avoir. Evidemment que les médias ont beaucoup exagéré », a d’abord lâché Galtier.

« Je me donne à fond »