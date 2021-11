Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme coup Zinédine Zidane plombé par... Marseille ?

Publié le 22 novembre 2021 à 22h10 par D.M.

Zinédine Zidane serait tenté par un départ au PSG, mais ne cacherait pas ses doutes en interne notamment en raison de son attachement à Marseille.

Mauricio Pochettino ira-t-il au bout de son contrat avec le PSG ? A en croire la presse anglaise, rien n’est moins sûr. Le technicien argentin serait le grand favori de Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer. Pochettino pourrait vite diriger l’équipe de Premier League, notamment si les dirigeants parisiens parviennent à convaincre Zinédine Zidane. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès le mois de juin, le PSG rêve de s’attacher les services du champion du monde 1998 et aurait même ouvert le dialogue avec le technicien selon le Parisien . Zidane serait tenté par ce défi, mais afficherait quelques doutes en interne.

Très attaché à Marseille, Zidane ne cache pas ses craintes