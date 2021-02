Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire s’agite avec Lionel Messi…

Publié le 16 février 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

En attendant de savoir si Lionel Messi signera ou non au PSG l’été prochain, Leandro Paredes a confié que le vestiaire parisien parlait régulièrement de la star argentine du FC Barcelone.

Mardi soir, le PSG ira défier le FC Barcelone en 8es de finale aller de la Ligue des Champions et tentera de prendre sa revanche sur la remontada de 2017. Mais cette affiche est également l’occasion de parler plus en détail de l’intérêt que porte le PSG envers Lionel Messi, dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain au Barça et qui intéresse fortement Leonardo. Interrogé lundi en conférence de presse avant le match, Leandro Paredes a d’ailleurs lâché une confidence de taille sur le dossier Messi.

« On en a beaucoup parlé… »