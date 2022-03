Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire du Real Madrid fait le forcing pour Mbappé !

Publié le 10 mars 2022 à 20h45 par A.M.

Après la défaite du PSG sur la pelouse du Real Madrid, de nombreux joueurs madrilènes sont allés réconforter Kylian Mbappé, conscient qu'il sera probablement leur futur coéquipier.

Longtemps Kylian Mbappé s'est vu en héros du PSG face au Real Madrid. Et pour cause, malgré les nombreuses rumeurs l'envoyant en Espagne, l'attaquant français voulait démontrer qu'il était pleinement concentré sur le club de la capitale en faisant tout pour éliminer le club merengue. Buteur à l'aller, Kylian Mbappé a ouvert le score au retour et a été un vrai poison pour l'arrière garde madrilène. Mais c'est finalement Karim Benzema qui a pris toute la lumière, inscrivant un triplé très rapide pour envoyer le Real Madrid en quart de finale.

Tous les joueurs du Real sont allés consoler Mbappé