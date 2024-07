Mercato - PSG : Le verdict va tomber pour ce gros transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival du PSG devrait être marqué par l’arrivée d’un milieu de terrain supplémentaire. Comme révélé par RMC Sport ce vendredi, Désiré Doué (Rennes) est l’une des grandes priorités des dirigeants parisiens pour cet été. Le Bayern Munich et d’autres cadors européens sont également présents dans le dossier, mais du côté du Français, on envisage seulement deux destinations. Explications.

Le PSG devoir jouer les gros bras. Ce n’est plus un secret, le club de la capitale lorgne Désiré Doué avec insistance, le prodige du Stade Rennais ayant été établi comme la grande priorité de cet été à en croire les dernières indiscrétions de RMC Sport. Cependant, Paris n’est clairement pas le seul cador sur le dossier et devra donc convaincre le joueur et son entourage.

Mercato : Le PSG vise un crack, une offre à 35M€ est partie ! https://t.co/Aw8Ii7ryXw pic.twitter.com/giV20vbOdj — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

De nombreux clubs suivent Désiré Doué

En effet, ce vendredi, l’Equipe a affirmé qu’en plus du PSG, Chelsea et Arsenal suivent le jeune Français avec attention. Cependant, le plus gros rival du club parisien dans cette piste se nomme le Bayern Munich. Comme révélé par le Parisien, le club bavarois a formulé une première offre de 35M€ (bonus compris) auprès de Rennes pour Désiré Doué.

Le PSG ou le Bayern Munich pour le Français

Si cette dernière a rapidement été repoussée par le club breton, nul doute que le Bayern Munich va revenir à la charge concernant Désiré Doué. Et malgré les sollicitations de certains clubs de Premier League, le milieu offensif ne se concentrerait que sur deux destinations possibles. Sur X (ex-Twitter), le journaliste de Sky Sports Lyall Thomas affirme ainsi qu’à l’heure actuelle, Désiré Doué n’évalue que ces deux options. A suivre...