Mercato : Le PSG a encore ses chances avec ce crack du Mondial

Pierrick Levallet

Lors du Mondial au Qatar, Jude Bellingham a démontré qu'il avait tout d'un futur très grand joueur. Depuis, le milieu de terrain de 19 ans est convoité par certains des plus grands clubs de la planète, dont le PSG. Le Real Madrid en pincerait également pour le crack du Borussia Dortmund et serait en bonne position dans ce dossier. Mais rien ne serait encore joué pour autant.

En grande forme avec le Borussia Dortmund et sensationnel durant le Mondial au Qatar, Jude Bellingham s’est attiré un bon nombre de prétendants. L’international anglais serait notamment convoité par le PSG, qui aimerait le faire venir pour renforcer l’entrejeu de Christophe Galtier. Néanmoins, Luis Campos ne serait pas vraiment dans la meilleure des positions dans ce dossier. Un autre prétendant mènerait la danse pour le transfert de Jude Bellingham.

Mercato - PSG : Un crack de la Coupe du Monde transféré pour 110M€ ? https://t.co/tVUI86ervo pic.twitter.com/xCcXtFcuav — le10sport (@le10sport) January 6, 2023

Le Real Madrid mène la danse pour Bellingham

À en croire les informations d’ AS , le Real Madrid serait en pole position. Le milieu de terrain de 19 ans n’aurait pas l’intention de revenir en Angleterre et voudrait au contraire poursuivre sa carrière à l’étranger. De ce fait, l’international anglais verrait d’un meilleur œil d’une arrivée au Real Madrid plutôt qu’à Manchester City ou encore Liverpool. Toutefois, le club madrilène n’aurait pas l’intention de faire des folies pour recruter Jude Bellingham.

Dortmund est ouvert aux négociations

D’après MARCA , les Merengue auraient une grille salariale et compteraient s’y tenir. Aucun salaire annuel n’a dépassé les 12M€ ces dernières années et Jude Bellingham ne devrait pas déroger à la règle. Le Real Madrid aurait fixé sa limite, et la pépite du Borussia Dortmund en aurait conscience. Alors qu’ AS précise que le club allemand ne devrait pas s’opposer à la volonté de Jude Bellingham, qui devrait quitter l’Allemagne lors du prochain mercato estival, MARCA indique que le Real Madrid devrait s’appuyer sur ses relations avec le Borussia Dortmund pour boucler le dossier.

Tout reste encore à faire dans ce dossier