Mercato - PSG : Un crack de la Coupe du Monde transféré pour 110M€ ?

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu'en juin 2025, Jude Bellingham est pressenti pour quitter le Borussia Dortmund à l'issue de la saison. Le joueur de 19 ans est ciblé par le PSG, mais aussi par le Real Madrid. Le club madrilène serait d'ailleurs en train de toucher au but dans ce dossier. Mais malgré tout, les Merengue auraient fixé leurs conditions pour ce transfert qui s'annonce colossal.

Malgré son mercato estival plutôt intéressant au milieu de terrain, Luis Campos aurait prévu d’autres arrivées dans ce secteur au PSG. Dans cette optique, le conseiller football parisien lorgnerait sur Jude Bellingham. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Borussia Dortmund, le joueur de 19 ans devrait quitter l’Allemagne à l’issue de la saison. Néanmoins, l’international anglais se rapprocherait sérieusement du Real Madrid. De son côté, le club madrilène aurait fixé ses conditions pour la venue de Jude Bellingham.

Le Real Madrid ne va pas faire de folies pour Bellingham

Comme le rapporte MARCA , le Real Madrid n’aurait pas l’intention de faire d’exception sur le plan salariale pour recruter Jude Bellingham. Depuis quelques années maintenant, aucun joueur n’a dépassé les 12M€ annuels et le milieu de terrain de 19 ans ne devrait pas déroger à la règle. Les Merengue ne devrait pas revoir son offre à la hausse pour Jude Bellingham, la limite étant déjà fixée. L’international anglais en aurait d’ailleurs conscience, mais ne semble pas vraiment gêné par ce détail.

Un transfert fixé à 110M€ ?