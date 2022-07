Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert d'Idrissa Gueye prend forme

Publié le 30 juillet 2022 à 20h00 par Amadou Diawara

Alors que le PSG s'active en coulisses pour dégraisser son effectif, Idrissa Gueye serait prêt à faire ses valises cet été pour faire son retour à Everton. Et Luis Campos peut déjà afficher un large sourire, car les Toffees seraient prêts à boucler le transfert de l'international sénégalais, plutôt qu'un prêt, lors de ce mercato estival.

Pour lancer sa révolution au PSG, Nasser Al-Khelaïfi a remercié à la fois Leonardo et Mauricio Pochettino. Pour les remplacer, le président du PSG a décidé de faire appel à Luis Campos, en tant que conseiller football, et à Christophe Galtier. Alors qu'ils ont déjà accueilli Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, les deux hommes auraient également pour mission de faire le ménage dans leur effectif.

Idrissa Gueye veut bien revenir à Everton

Ainsi, Luis Campos et Christophe Galtier auraient dressé une longue liste de joueurs indésirables à transférer lors de ce mercato estival. D'après les dernières indiscrétions de Goal , le conseiller football et l'entraineur du PSG voudraient boucler les départs de Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Arnaud Kalimuendo, Abdou Diallo, Eric Junior Dina-Ebimbe, Thilo Kehrer et Idrissa Gueye en cas de bonne offre. Et en ce qui concerne l'international sénégalais, ils auraient de bonnes chances d'obtenir gain de cause.

Déterminé, Everton est prêt à boucler un transfert pour Idrissa Gueye