Mercato - PSG : Le transfert de Skriniar doit-il être la priorité cet hiver ?

Publié le 6 octobre 2022 à 08h00

Cet été, le PSG a tout tenté pour recruter Milan Skriniar, mais l'Inter Milan s'est montré intransigeant pour son défenseur central en réclamant pas moins de 80M€ pour un joueur qui n'avait plus qu'un an de contrat. Les Parisiens n'ont jamais cédé et pourrait revenir à la charge cet hiver. Mais le PSG a-t-il raison d'insister ?

Durant le mercato estival, le PSG aura tout tenté pour recruter un défenseur central. Et pour cause, Christophe Galtier a décidé d'instaurer une défense à trois axiaux et avec les départs d'Abdou Diallo et Thilo Kehrer, ce secteur de jeu n'est pas assez fourni. Par conséquent, le PSG avait fait de Milan Skriniar sa grande priorité, mais l'Inter Milan n'a jamais cédé, réclamant 80M€ durant tout l'été bien que le contrat de l'international slovaque prenne fin en juin prochain. Une situation qui pourrait d'ailleurs pousser le PSG à revenir à la charge.

Le PSG de retour à la charge pour Skriniar ?

Et pour cause, les discussions au sujet d'une prolongation de Milan Skriniar ne semblent pas avancer. Par conséquent, cela pourrait donner l'idée au PSG de revenir à la charge cet hiver. Il faut dire que si la situation n'évolue pas, l'Inter Milan ne pourra pas prendre le risque de voir son défenseur partir libre en fin de saison et pourrait accepter un offre bien inférieure à celle attendue cet été. Un transfert avoisinant les 30M€ serait envisagé selon les récentes informations du Parisien .

L'Inter s'agace dans ce dossier