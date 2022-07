Foot - Mercato - PSG

PSG : Le transfert de Scamacca serait imminent

Publié le 22 juillet à 17h15 par Bernard Colas

Annoncé comme l’une des priorités de Luis Campos dans ce mercato estival, Gianluca Scamacca est en passe d’échapper au PSG. West Ham s’active en effet pour boucler le transfert de l’international italien, et la dernière offre formulée par le pensionnaire de Premier League pourrait faire craquer Sassuolo.

Vitinha et Hugo Ekitike sont les deux premières recrues de Luis Campos au PSG dans ce mercato estival, mais le conseiller football du club de la capitale est encore loin d’avoir fini ses achats. Milan Skriniar (Inter), Renato Sanches (LOSC) ou encore Gianluca Scamacca (Sassuolo) restent en effet dans le viseur de Luis Campos, mais ces dossiers traînent en longueur, et l’international italien pourrait notamment échapper au PSG.

West Ham accélère pour Scamacca

En effet, West Ham fait le forcing pour mettre la main sur Gianluca Scamacca, et le dénouement pourrait arriver rapidement. Ce vendredi, Gianluca Di Marzio révèle une offre de 42M€ bonus compris de West Ham pour l’attaquant italien. Une indemnité de transfert fixe de 36M€ à laquelle s’ajoutent des bonus estimés à 6M€. Une offre qui pourrait convaincre Sassuolo.

Il @WestHam offre 36m più 6 di bonus per #Scamacca e 12m più 3 di bonus per #Kostic: contatti continui con @SassuoloUS e @Eintracht. @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 22, 2022

C’est fini pour le PSG ?