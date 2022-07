Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça bouge en coulisses pour le transfert de Scamacca

Publié le 22 juillet à 09h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG depuis le début du mercato estival, Gianluca Scamacca figure également sur les tablettes de West Ham. Et il semblerait que le club anglais soit en train de prendre une longueur d’avance décisive sur Luis Campos pour le transfert du buteur italien de Sassuolo.

Après avoir bouclé les arrivées de Vitinha (22 ans, 40M€) et Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat), qui sera le prochain renfort du PSG sur le marché des transferts ? À en croire les dernières tendances, le prochain coup du mercato devrait se nommer Nordi Mukiele (24 ans), le défenseur du RB Leipzig, tout proche de débarquer au PSG dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat avoisinant les 15M€. Et l’international français aurait déjà trouvé un accord contractuel avec Luis Campos. Mais qu’en est-il du dossier Gianluca Scamacca au PSG ?

Le PSG en pince pour Scamacca, mais…

Depuis le début du mercato estival, le buteur italien de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2026 avec Sassuolo, est annoncé comme une piste chaude du PSG. Luis Campos semble déterminé à faire venir Scamacca au Parc des Princes dans son optique d’instaurer une rotation en attaque avec Mbappé et Ekitike notamment, mais les prétentions de Sassuolo ont rapidement refroidi les ardeurs du PSG dans ce dossier. En effet, le club italien réclame 50M€ pour envisager un transfert de Scamacca, et la concurrence de West Ham sur ce dossier n’arrange pas les affaires de Campos.

West Ham proche de rafler la mise ?

En effet, le club anglais semble au moins aussi déterminé que le PSG sur Gianluca Scamacca, et à en croire les dernières tendances, il pourrait bien rafler la mise. En effet, selon Sky Italia , l’écurie anglaise a revu son offre à la hausse et propose désormais 35M€ pour Scamacca. Un montant éloigné des 50M€ réclamés initialement par Sassuolo, mais Sky Italia précise que l’écurie transalpine pourrait revoir ses prétentions à la baisse dans ce dossier et finalement se contenter de 45M€. Il ne manque donc plus qu’à combler un écart de 10M€ dans les négociations avec West Ham pour trouver un accord définitif.

