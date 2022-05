Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Neymar à Barcelone est impossible !

Publié le 24 mai 2022 à 3h30 par Thibault Morlain

Alors que le Qatar ouvrirait la porte à un départ de Neymar du PSG, un possible retour au FC Barcelone a déjà été évoqué par certains. Un scénario qui serait toutefois impossible.

Tandis que le PSG a prolongé Kylian Mbappé, c’est une séparation qui pourrait être prononcée avec Neymar. En effet, la star brésilienne ne serait clairement pas retenue. En cas d’offre, le Qatar l’étudiera. Mais où pourrait rebondir Neymar ? L’idée d’un retour au FC Barcelone a alors été évoquée et à ce sujet, en conférence de presse après le match face à Villarreal, Xavi a expliqué : « Est-ce que je verrais Neymar ici ? Neymar a un contrat. C’est difficile, très difficile. Ce sont des joueurs qui ne sont pas les nôtres. (…) Neymar est un joueur que j’aime bien sûr, mais nous n’avons pas parlé de Neymar ».

Impossible financièrement !

Toutefois, on ne devrait pas revoir Neymar sous le maillot du FC Barcelone de sitôt. Cela serait impossible pour des raisons financières. Si cela va un peu mieux en Catalogne, c’est loin d’être résolu. De quoi bloquer Joan Laporta dans son recrutement. Le Barça n’a ainsi pas pu se positionner sur Erling Braut Haaland, n’a pas voulu envisager l’opération Kylian Mbappé et est en difficulté pour formuler une offre convenable au Bayern Munich pour Robert Lewandowski. Face à cela, lâcher une grosse indemnité au PSG et un énorme salaire à Neymar semble impossible…